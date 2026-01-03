Una via per il dottor Ermanno Pifferi Ricci Cri | Onorata della scelta

Grosseto onora la memoria del professor Dottor Ermanno Pifferi, a 35 anni dalla scomparsa e nel centenario della nascita. Una piazza nel cuore del centro storico è stata intitolata al celebre medico, pediatra stimato che, dagli anni Cinquanta per quarant'anni, ha accompagnato la crescita di intere generazioni di grossetani. Un riconoscimento che Luigina Pifferi, cugina del dottore, ha accolto con emozione: "ringrazio il Comune di Grosseto per aver dedicato uno spazio alla memoria del medico pediatra che per quaranta anni ha curato ed accompagnato la crescita di moltissimi grossetani". Il luogo scelto è vicino alla sede storica della Croce Rossa Italiana, un'istituzione a cui Pifferi era legatissimo.

