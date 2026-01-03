Una veglia per Giovanni Tamburi | Insieme alla mamma nella speranza
Dopo 72 ore dalla strage di Crans-Montana proseguono le ricerche di Giovanni Tamburi e degli altri ragazzi dispersi dopo il rogo scoppiato a nel locale Le Constellation la notte di Capodanno. Mentre cresce di ora in ora l’angoscia dei genitori, la madre Carla Masiello e il padre Giuseppe, ancora. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Leggi anche: Giovanni ucciso dalla mamma, l'ultima richiesta di Olena Stasiuk: «Paolo non è suo padre, voglio il test del Dna». In mille alla veglia
Leggi anche: Giovanni Tamburi disperso a Crans-Montana, l’appello della mamma del 16enne: “Aiutatemi a trovarlo”
La veglia per Giovanni Tamburi con gli amici del Righi. Il parroco: “Dolorosa attesa”; Italiani dispersi a Crans Montana, chi sono: Giovanni, Chiara e gli altri. I genitori: «Aiutateci a trovarli».
Una veglia per Giovanni Tamburi: "Insieme alla mamma nella speranza" - Il messaggio di monsignor Ottani: "È un mio parrocchiano" ... bolognatoday.it
La luna piena veglia sulla casa, portando sollievo alla sofferenza, come un silenzioso abbraccio di calore. Buona serata da #sangiovannirotondofree Antonio Tortorelli - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.