Una trentina di pappagalli avvistati al parco di Boccaleone a Bergamo -Foto

Nella giornata al parco di Boccaleone a Bergamo sono stati avvistati circa trenta pappagalli della specie parrocchetti dal collare. Questi uccelli, originari di zone tropicali, hanno trovato nelle aree urbane condizioni favorevoli alla loro presenza. L'osservazione rappresenta un'interessante testimonianza delle dinamiche di adattamento di questa specie in ambienti non naturali. La scoperta ha suscitato curiosità tra i cittadini e gli esperti di avifauna urbana.

LA CURIOSITÀ. Si tratta della specie «parrocchetti dal collare» e hanno trovato condizioni favorevoli in città. Le foto e la segnalazione da un nostro abbonato. Non è un avvistamento abituale per Bergamo, e proprio per questo ha attirato attenzione e curiosità.

BericaNews. Symphonic Planet · New Dawn. A Londra ci sono alberi pieni di pappagalli, in particolare i parrocchetti dal collare (ring-necked parakeets), specie non autoctona che è diventata selvatica e si riunisce in grandi stormi sugli alberi al tramonto, crean - facebook.com facebook

