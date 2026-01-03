Una Tombolata della solidarietà nel teatro comunale di Galatone
Il 5 gennaio, presso il teatro comunale di Galatone, si terrà una Tombolata della solidarietà promossa dalla Commissione e dall’assessorato alle Pari opportunità del Comune. L'evento, previsto nel pomeriggio, mira a sostenere iniziative di solidarietà e a coinvolgere la comunità locale in un momento di convivialità e impegno civico.
GALATONE - Si svolgerà nel pomeriggio di lunedì, 5 gennaio, la Tombolata della solidarietà organizzata dalla Commissione e dall’assessorato alle Pari opportunità del Comune di Galatone.Si tratta di un evento a scopo solidale, organizzato insieme alle parrocchie galatonesi, con lo scopo di. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
