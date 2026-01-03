Una Tombolata della solidarietà nel teatro comunale di Galatone

Il 5 gennaio, presso il teatro comunale di Galatone, si terrà una Tombolata della solidarietà promossa dalla Commissione e dall’assessorato alle Pari opportunità del Comune. L'evento, previsto nel pomeriggio, mira a sostenere iniziative di solidarietà e a coinvolgere la comunità locale in un momento di convivialità e impegno civico.

