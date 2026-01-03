Una Tombolata della solidarietà nel teatro comunale di Galatone

Da lecceprima.it 3 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 5 gennaio, presso il teatro comunale di Galatone, si terrà una Tombolata della solidarietà promossa dalla Commissione e dall’assessorato alle Pari opportunità del Comune. L'evento, previsto nel pomeriggio, mira a sostenere iniziative di solidarietà e a coinvolgere la comunità locale in un momento di convivialità e impegno civico.

GALATONE - Si svolgerà nel pomeriggio di lunedì, 5 gennaio, la Tombolata della solidarietà organizzata dalla Commissione e dall’assessorato alle Pari opportunità del Comune di Galatone.Si tratta di un evento a scopo solidale, organizzato insieme alle parrocchie galatonesi, con lo scopo di. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

una tombolata della solidariet224 nel teatro comunale di galatone

© Lecceprima.it - Una Tombolata della solidarietà nel teatro comunale di Galatone

Leggi anche: I “Band Aid” tornano ad esibirsi dal vivo: concerto al teatro Comunale di Galatone

Leggi anche: Colleferro. Grande successo per lo spettacolo di beneficenza organizzato da “Gli amici per la Solidarietà” al Teatro comunale “Vittorio Veneto”

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

tombolata solidariet224 teatro comunaleGalatone, Tombolata della Solidarietà per la comunità e le Caritas parrocchiali - Successivamente, attraversando il centro storico addobbato a festa, i partecipanti raggiungeranno il Teatro Comunale, dove si svolgerà la tombolata solidale, animata da Zigo. leccesette.it

Tombolata con ragazzi dei rioni Sperone e Roccella a Palermo - Un clima di gioia e condivisione nei quartieri Roccella e Sperone di Palermo grazie alla tombolata organizzata ieri, dalla Fondazione Tommaso Dragotto nell'ambito dell'iniziativa "Magico Natale". ansa.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.