Una poesia neoepica che si misura con la Storia

La poesia neoepica si propone come un dialogo con la tradizione epica, rinnovandone i temi e le modalità espressive. Essa si inserisce nella storia letteraria come un tentativo di riflettere sui valori, gli eroi e le vicende che hanno plasmato il passato, offrendo una prospettiva contemporanea. In questo contesto, la poesia si fa strumento di memoria e di confronto con la Storia, mantenendo intatto il suo ruolo di testimonianza e riflessione.

