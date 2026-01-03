Una nuova centrale per la Igor Volley | arriva Silke Van Avermaet
La Igor Volley annuncia l’arrivo di Silke Van Avermaet, nuova centrale belga. La scelta mira a rafforzare il reparto centrale in risposta alle esigenze del team. Van Avermaet porta con sé esperienza internazionale e competenza tecnica, contribuendo a consolidare la rosa della squadra. L’ingaggio si inserisce nel piano di rafforzamento del club, che punta a garantire stabilità e competitività nella stagione in corso.
Volto nuovo in casa Igor Volley. Per far fronte alla situazione emergenziale del reparto centrale, il club ha concluso nelle scorse ore l’ingaggio della specialista belga Silke Van Avermaet. Classe 1999, arriva dalla Uyba Busto Arsizio, dove ha disputato la prima parte della stagione mettendo a. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Nuovo arrivo in casa UYBA! Dagli USA arriva la centrale Carter Booth, talento classe 2003 e 201 cm, proveniente da Wisconsin dopo l’esperienza a Minnesota. In uscita Silke Van Avermaet, mentre la nuova capitana (in campo) sarà Valeria Battista. Benven - facebook.com facebook
