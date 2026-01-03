Una mostra fa da filo conduttore per ritrovare l’identità pesarese

Una mostra dedicata alle manifatture ceramiche di Pesaro, la storica Fabbrica Molaroni e la più recente Fabbrica Bucci, offre l’occasione di riscoprire l’identità artistica e culturale della città. Promossa da Viviana Bucci, l’esposizione rappresenta un percorso attraverso le tradizioni e le innovazioni locali, evidenziando il ruolo delle ceramiche nel patrimonio pesarese e contribuendo a rafforzare il senso di appartenenza.

Calegari Franca E' stata davvero un'idea geniale, quella di Viviana Bucci: dedicare una mostra contemporaneamente a due manifatture ceramiche di Pesaro, la storica Fabbrica Molaroni e la più recente Fabbrica Bucci. E farlo nell'ampio spazio di Casa Bucci, in Strada della Romagna 143, intitolandola Molaroni, il gesto fedele, cioè il gesto delle mani che plasmano la terra, creano, dipingono, ripetono oggetti che fanno parte da sempre delle nostre abitudini quotidiane. Viviana è figlia di Franco Bucci, ha vissuto da bambina queste atmosfere, ha condiviso amicizie e ascoltato vivaci discussioni creative.

