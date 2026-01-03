Una mostra e un concerto per ricordare Giak.

In ricordo di Giacomo Di Napoli, si svolgono oggi e domani due eventi ad Agliana: una mostra di aeromodellismo intitolata \

Una mostra di aeromodellismo e "Mille note" per ricordare Giacomo Di Napoli. Ad Agliana, nel foyer del teatro Moderno, oggi e domani è allestita la mostra di aeromodellismo "Sognare di volare" seconda edizione, a cura di Camillo Saracinelli, aglianese, pilota di elicottero e appassionato di aeromodellismo. L’evento è patrocinato dal comune di Agliana, nell’ambito delle iniziative "Natale ad Agliana". La mostra è dedicata a Giacomo Di Napoli, il giovane pluripilota aglianese, campione di acrobazia in aliante e appassionato di musica, che perse la vita in un tragico incidente l’11 luglio 2022, mentre si preparava ai Campionati mondiali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

