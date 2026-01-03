Una carezza per Natale l’iniziativa dei Cavalieri di Cran Croce ai piccoli pazienti di Perugia

L’iniziativa “Una carezza per Natale” dei Cavalieri di Cran Croce si rivolge ai piccoli pazienti di Perugia, portando un momento di conforto e calore durante le festività. In un periodo di gioia e rinascita, questa iniziativa mira a donare un sorriso e un pensiero di vicinanza ai bambini che affrontano sfide di salute, ricordando l’importanza di solidarietà e speranza in ogni gesto di gentilezza.

"In questi giorni in cui nasce Gesù, cercare di far sorridere e rendere felici i bambini che soffrono con un nostro piccolo dono fa bene ai nostri cuori. al nostro animo umano.". Potrebbe essere questa l'essenza di "Una carezza per Natale", l'iniziativa della Fondazione dei Cavalieri di Gran Croce, rivolta ai bambini che purtroppo devono.

