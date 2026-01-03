Un territorio sfregiato dai rifiuti | Chi sporca non ama il Salento
Il Salento, terra di bellezza e tradizione, oggi affronta il problema dell’abbandono dei rifiuti. Attilio Caroli, direttore di Carolihotels, invita istituzioni, cittadini, associazioni e scuole a collaborare per tutelare il territorio. Solo con un impegno condiviso si può preservare l’ambiente e garantire un futuro sostenibile per questa regione. È importante agire con responsabilità per mantenere intatta la ricchezza del nostro territorio.
LECCE – Il nostro giornale ospita, condividendone lo spirito, l’appello che Attilio Caroli, direttore di Carolihotels, ha voluto rivolgere a tutti gli attori del territorio: istituzioni, cittadini, associazioni, scuole. Al centro della mobilitazione l’indecoroso fenomeno delle discariche abusive. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
