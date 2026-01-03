Un talento della musica classica | il violoncellista Enrico Bronzi

Enrico Bronzi è un violoncellista e direttore d’orchestra italiano con una carriera internazionale. Ha partecipato a numerosi concerti prestigiosi collaborando con artisti di fama come Martha Argerich e Gidon Kremer, e con ensemble rinomati tra cui il Quartetto Hagen e la Kremerata Baltica. La sua attività si concentra sull’interpretazione della musica classica, portando avanti un importante lavoro di ricerca e di diffusione del repertorio.

ROMA – Violoncellista e direttore d'orchestra, Enrico Bronzi si è esibito in tutte le più importanti sale da concerto del mondo, collaborando con grandi artisti come Martha Argerich, Alexander Lonquich, Gidon Kremer, e complessi quali il Quartetto Hagen, la Kremerata Baltica, Camerata Salzburg e Tapiola Sinfonietta. L'attività da solista di Enrico Bronzi si affianca a quella con il Trio di Parma, ensemble che ha fondato nel 1990 e si arricchisce con la didattica. Dal 2007, infatti, è professore all'Universität Mozarteum Salzburg. Enrico Bronzi è anche un divulgatore in ambito musicale e si contraddistingue per la sua capacità di trasmettere in modo semplice, ma mai banale.

