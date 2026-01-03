Un Natale con acquisti ponderati Per abbigliamento e scarpe i negozianti confidano nei saldi

Per questo Natale, gli acquisti si sono rivelati più ponderati rispetto agli anni precedenti, mantenendo comunque una certa dinamicità. I negozi di abbigliamento e calzature confidano ancora nei saldi per incentivare le vendite, offrendo ai clienti opportunità di acquisto più mirate e consapevoli. A Lucca, il settore commerciale registra un andamento stabile, senza sostanziali flessioni, segnale di un mercato in fase di adattamento alle nuove tendenze di consumo.

LUCCA Un Natale dagli acquisti più contenuti rispetto agli anni passati, ma senza vere e proprie battute d'arresto. È questo il bilancio che emerge tra i negozi del centro di Lucca, dove le festività hanno confermato una tendenza ormai consolidata. I consumatori spendono con maggiore prudenza e privilegiano acquisti mirati, spesso legati a pacchetti regalo o a prodotti "pensiero", rimandando forse gli acquisti più importanti ai saldi che partono oggi. "Ci aspettiamo che siano soprattutto gli italiani a comprare in questo periodo – raccontano nele punto vendita Montezemolo –; in inverno c'è meno propensione alla spesa, mentre d'estate, con i saldi, il riscontro è decisamente migliore".

