Un medico si dimette un altro è in malattia e la guardia medica resta scoperta

L'Asl Fg risponde alle dichiarazioni del sindaco di Apricena, che il 2 gennaio aveva segnalato l'assenza di un medico in città e invitato i cittadini a rivolgersi alla guardia medica di San Severo e Lesina. La situazione attuale vede un medico dimesso, uno in malattia e la guardia medica temporaneamente scoperta, evidenziando le difficoltà nel servizio sanitario locale.

