Un medico si dimette un altro è in malattia e la guardia medica resta scoperta
L'Asl Fg risponde alle dichiarazioni del sindaco di Apricena, che il 2 gennaio aveva segnalato l'assenza di un medico in città e invitato i cittadini a rivolgersi alla guardia medica di San Severo e Lesina. La situazione attuale vede un medico dimesso, uno in malattia e la guardia medica temporaneamente scoperta, evidenziando le difficoltà nel servizio sanitario locale.
L'Asl Fg replica alle esternazioni del sindaco d Apricena, che il 2 gennaio aveva denunciato la mancanza di un medico in città, con tanto di cartello in cui si invitava la popolazione a rivolgersi alla continuità assistenziale delle vicine San Severo e Lesina. “Anno nuovo, problemi vecchi. Eppure. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
