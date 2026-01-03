Un libro consigliato per ogni segno zodiacale i consigli del prof Maggi per il 2026
Il professor Andrea Maggi, noto esperto, presenta un approccio originale all’oroscopo 2026. Attraverso citazioni di opere classiche, offre un’interpretazione diversa e riflessiva dei segni zodiacali. Su Facebook, ha condiviso un video che propone un oroscopo basato su parole e idee, piuttosto che sulle tradizionali previsioni astrologiche. Un modo nuovo e interessante per affrontare l’anno che sta per iniziare, con spunti di riflessione per ogni segno.
Nel suo profilo Facebook il professor Andrea Maggi ha condiviso un video originale in cui propone un oroscopo per il 2026 basato su citazioni tratte da opere classiche anziché sulle tradizionali previsioni astrologiche. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
