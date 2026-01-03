Un esempio di solidarietà | doni natalizi per la RSA San Luigi Gonzaga

Un esempio di solidarietà si è svolto a Cerveteri, il 27 dicembre, con una raccolta di doni presso il Bar Chicca di Cioccolata. L’iniziativa è stata dedicata ai residenti della RSA San Luigi Gonzaga di Ladispoli, promuovendo un gesto di attenzione e supporto alla comunità locale durante il periodo natalizio.

Cerveteri, 3 gennaio 2026 – Una manifestazione di amore e generosità ha preso vita nella frazione di Cerenova il 27 dicembre, quando davanti al Bar Chicca di Cioccolata si è svolta una raccolta di doni per i residenti della RSA San Luigi Gonzaga di Ladispoli. L’iniziativa, che ha coinvolto tutta la comunità caerite, ha visto una partecipazione sorprendente e commovente. La preparazione dell’evento è iniziata settimane prima, con il lancio di appelli alla solidarietà rivolti ai cittadini tramite social media. L’obiettivo era chiaro: r egalare un sorriso agli anziani della struttura durante le festività natalizie, spesso per loro periodo di solitudine. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Leggi anche: La fanfara e doni preziosi. Un giorno di festa in Rsa

Leggi anche: Bibbiena, auguri e doni del sindaco agli anziani delle rsa

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

RaNaples è un esempio di coraggio e solidarietà, ma anche di creatività, che Francesco Emilio Borrelli ha riconosciuto in questo bell'incontro. (Dalla pagina di Radio Marte) - facebook.com facebook