Un Buonanotte Berlinguer tra l' apocalittico il sacro e il profano | al Miela ecco Cigno

Il 24 gennaio al Teatro Miela di Trieste, CIGNO, progetto musicale di Diego Cignitti, presenta

CIGNO è il progetto del musicista romano Diego Cignitti, che sabato 24 gennaio sarà in scena sul palco del Teatro Miela di Trieste. Un concerto per presentare l’ultimo album “Buonanotte Berlinguer”. Una celebrazione, un rituale tra il sacro e il profano, tra atmosfere psichedeliche post punk. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

buonanotte berlinguer apocalittico sacroUn "Buonanotte Berlinguer" tra l'apocalittico, il sacro e il profano: al Miela ecco Cigno - “Buonanotte Berlinguer” è il terzo lavoro, dopo “Morte e pianto rituale” del 2022 e “Nada! triesteprima.it

“Buonanotte Berlinguer” tra note politiche, etiche e spirituali: a Taranto il concerto di Cigno - Non è facile fondere insieme sonorità post punk che rincorrono gli ideali dell’anarchia e del comunismo, la new wave italiana, la beat techno e gli strumenti etnici. quotidianodipuglia.it

