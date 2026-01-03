Un Buonanotte Berlinguer tra l' apocalittico il sacro e il profano | al Miela ecco Cigno
Il 24 gennaio al Teatro Miela di Trieste, CIGNO, progetto musicale di Diego Cignitti, presenta
CIGNO è il progetto del musicista romano Diego Cignitti, che sabato 24 gennaio sarà in scena sul palco del Teatro Miela di Trieste. Un concerto per presentare l’ultimo album “Buonanotte Berlinguer”. Una celebrazione, un rituale tra il sacro e il profano, tra atmosfere psichedeliche post punk. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
