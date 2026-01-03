Umbria l' impennata degli affitti brevi | +35,3% in quattro anni

Negli ultimi quattro anni, l’Umbria ha registrato un aumento del 35,3% negli affitti brevi, riflettendo un cambiamento nel settore turistico e dell’accoglienza. Secondo il report di Unioncamere e la Camera di Commercio dell’Umbria, i dati del Registro delle imprese al terzo trimestre 2025 evidenziano una trasformazione graduale ma evidente del mercato locale. Questa evoluzione contribuisce a plasmare il panorama turistico della regione, offrendo nuove opportunità e sfide per gli operatori.

Sul fronte del turismo e dell'accoglienza "l'Umbria cambia, lentamente ma in modo inequivocabile". Secondo il report realizzato da Unioncamere con la collaborazione della Camera di Commercio dell'Umbria, basato sui dati del Registro delle imprese al terzo trimestre 2025. In Umbria le strutture legate agli affitti brevi sono aumentate del 35,3 per cento in quattro anni, passando da 499 a 675 imprese.

Affitti brevi, incognita tasse. Possibile “tegola“ per oltre 4.500 proprietari - La Manovra del Governo prevede un incremento dell’Irpef di 5 punti per coloro che hanno una sola abitazione locata e si rivolgono a intermediari. lanazione.it

Perugia, affitti brevi e B&B in nero: in campo gli 007 del web - PERUGIA Affitti brevi, B&B e case vacanze affittate in nero, il Comune di Perugia è pronto a ingaggiare gli 007 del web per far emergere le irregolarità. ilmessaggero.it

