Ultimo saluto alle suore di Santa Marta

A San Gimignano, nel 2026, si conclude un capitolo importante con l’ultimo saluto alle suore di Santa Marta. Dopo 85 anni di presenza, queste sorelle lasciano l’ospedale ex Santa Fina, dove hanno assistito malati e, in passato, i primi soldati italiani feriti durante la Seconda guerra mondiale. Un momento di riflessione sul loro lungo servizio e sulla storia di dedizione condivisa con la comunità.

A San Gimignano l'anno nuovo 2026 sarà ricordato con l'ultimo saluto e la partenza delle suore ospedaliere dall'abito bianco dell'ordine di Santa Marta dopo 85 anni di missione fra le corsie dell'ex Santa Fina dei malati e i primi soldati italiani feriti durante la seconda guerra mondiale. Hanno insegnato i primi passi a generazioni di bambini di San Gimignano 'all'asilo infantile' di via Folgore e fra le nuove aule in via del Castello. Dal 31 dicembre 2025 il sofferto ultimo saluto della comunità religiosa che da sempre si è rimboccata le maniche e si è distinta in quella missione dentro la sofferenza.

