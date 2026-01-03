Ultimissime Inter LIVE | si svuota l’infermeria Leoni elogia Chivu

Ecco le ultime novità dall’Inter: l’infermeria si sta progressivamente svuotando e si torna a parlare di una condizione positiva dei giocatori. Nel frattempo, Leoni ha espresso elogi a Chivu, sottolineando il suo contributo alla squadra. Segui tutte le notizie in tempo reale con Inter News 24 per rimanere aggiornato sugli sviluppi più recenti della squadra nerazzurra.

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Ultimissime Inter Live di SABATO 3 GENNAIO. Leoni racconta: «Chivu è bravissimo, ti porta a dare il 200%! Io vicino all’Inter? Ecco la verità». Giovanni Leoni svela la verità sulle voci che lo accostavano all’Inter in estate: le sue parole anche su Chivu. Infortunati Inter, buone notizie per Chivu: da Acerbi fino a Bonny e Darmian, l’infermeria si svuota!. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Ultimissime Inter LIVE: si svuota l’infermeria, Leoni elogia Chivu Leggi anche: Infortunati Inter, buone notizie per Chivu: da Acerbi fino a Bonny e Darmian, l’infermeria si svuota! Leggi anche: Infortunati Inter, quando si svuota l’infermeria? Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Video-editoriale del 2.1.2026 Le ultimissime sulla trattativa per João #Cancelo all'#Inter e poi, a grande richiesta, la ripubblicazione di oltre venti video esclusivi, da rivedere nella playlist 'GLR Video Storici' (https://youtube.com/playlistlist=PLVJaoZdzC1VFwH - facebook.com facebook L’ #Inter fa sul serio Le ultimissime su #Cancelo x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.