Ultimi giorni per vivere la magia del Natale di Jesolo

Restano pochi giorni per vivere l’atmosfera natalizia a Jesolo. Fino a martedì 6 gennaio 2026, il Villaggio di Natale, il Polar Village e “Christmas in Love” continueranno ad animare piazza Mazzini e piazza Aurora, offrendo un’esperienza suggestiva e tranquilla. È un’occasione per visitare queste attrazioni prima della loro chiusura, godendo di un’atmosfera autentica e pacata, ideale per chi desidera vivere il Natale in modo semplice e rilassato.

Sono gli ultimi giorni per lasciarsi avvolgere dall’atmosfera incantata del Natale a Jesolo. Martedì 6 gennaio 2026 chiuderanno ufficialmente i battenti il Villaggio di Natale, il suggestivo Polar Village e “Christmas in Love”, le attrazioni che hanno animato piazza Mazzini e piazza Aurora, poi. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Ultimi giorni per vivere la magia del Natale di Jesolo Leggi anche: Natale 2025 a Montecarlo: una Guida per Vivere la Magia del Principato di Monaco. Leggi anche: Solot, “Fiabe sotto l’Albero” per vivere la magia del Natale La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. epifania, festa della befana luci, mercatini, arte, cultura e divertimento.; 10 fantastiche attività da non perdere negli ultimi giorni di vacanza di Natale a Parigi e nell’Île-de-France; La Magia del Natale arriva a Santa Severa; La programmazione delle feste dedicata alle famiglie. Valbruna, ultimi giorni di magia: il percorso “Advent Pur” verso il gran finale - VIDEO - Valbruna, ultimi due giorni per vivere la magia di Advent Pur tra fiaba, riti antichi e appuntamenti natalizi. nordest24.it Centro commerciale e Outlet corsa agli ultimi doni tra traffico, eventi e magia - È scattata la corsa agli ultimi regali di Natale al Parco commerciale di Marcianise, dove il fine settimana appena trascorso ha fatto registrare il tutto esaurito tra gallerie, piazze ... ilmattino.it

REMATA DI NATALE A VENEZIA: COLORI, SORRISI E TRADIZIONE IN LAGUNA

Ultimi giorni prima del break invernale. Maccarè resterà sempre aperto fino al 7 gennaio poi prenderemo una piccola pausa di un paio di settimane. Vi aspettiamo da questa sera in via dei Pastori - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.