Udinese-Como 1 | 0 | Secondo tempo coraggioso ma non basta

Nell'incontro tra Udinese e Como, i friulani non sono riusciti a superare la solida difesa dei lombardi, che da fine ottobre non hanno subito gol al Sinigaglia. Nonostante un secondo tempo più deciso, l'Udinese si è arresa con il risultato di 1-0, grazie al rigore di Da Cunha nel primo tempo. Una sconfitta che evidenzia le difficoltà offensive della squadra in questa difficile trasferta.

L'Udinese non riesce a far cadere il muro che il Como ha eretto al Sinigaglia da fine ottobre (0 gol subiti): contro i lariani finisce con una sconfitta per 1-0, maturata nel primo tempo con il rigore di Da Cunha. Nel primo tempo è il Como a partire più propositivo, ma la prima occasione è di. 🔗 Leggi su Udinetoday.it Leggi anche: Diretta Gol Serie A LIVE: Torino Cagliari 1-2, Lecce Como 0-3! Ora Udinese Lazio: 0-0, secondo tempo boloccato Leggi anche: Como maturo, Udinese battuta: basta il rigore del capitano La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Serie A, Udinese-Lazio 1-1. Ok Cagliari e Como, Pisa Juve 0-2. VIDEO; Como-Udinese: Match Preview; Como- affidata ad Arena; Pronostico Como-Udinese quote analisi 18ª giornata Serie A. Da Cunha trascina il Como su rigore, Udinese ko 1-0 - Da Cunha ha sbloccato la gara su rigore al 18', poi al 56' è arrivato il pareggio di Zaniolo che però è ... sport.sky.it

Serie A, Como-Udinese 1-0: decide il rigore di Da Cunha al 18' - Il sabato della diciottesima giornata di Serie A si apre con il successo del Como, che al Sinigaglia batte 1- msn.com

Como-Udinese 1-0 pagelle: Da Cunha decisivo, Zaniolo beffato dal VAR esplode di rabbia nel finale - 0, i top e flop: Da Cunha sblocca la gara, traversa Duovikas, bene Alberto Moreno. sport.virgilio.it

Capolavoro di EKKELENKAMP, CONTE ko: Udinese-Napoli 1-0 | Serie A Enilive | DAZN Highlights

L'Udinese ci prova nel secondo tempo ma è il Como a vincere al Sinigaglia! Troppo pesante l'ingenuità di Piotrowski che ha regalato il calcio di rigore, trasformato poi da Da Cunha ️ #TuttoUdinese #Udinese #Como #SerieA - facebook.com facebook

Il #Como di Fabregas brilla anche senza Nico Paz: Da Cunha piega l'Udinese di misura x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.