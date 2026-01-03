Ucraina Zelensky sostituisce anche il ministro della Difesa

Volodymyr Zelensky ha annunciato la sostituzione del ministro della Difesa ucraino, Denys Shmyhal, con Mykhailo Fedorov, attuale responsabile del dicastero per la Trasformazione digitale. Fedorov, 34 anni, è noto per il suo coinvolgimento nelle questioni legate ai droni e per il lavoro sulla digitalizzazione dei servizi pubblici. Questa modifica si inserisce nel quadro di cambiamenti amministrativi annunciati dal presidente ucraino.

Dopo l' avvicendamento tra Andriy Yermak e Kyrylo Budanov a capo dell'Ufficio del presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky ha annunciato l'intenzione di sostituire il ministro della Difesa, Denys Shmyhal, con il 34enne Mykhailo Fedorov, attualmente alla guida del dicastero per la Trasformazione digitale che, «molto coinvolto nelle questioni relative ai droni, sta lavorando in modo molto efficace alla digitalizzazione dei servizi e dei processi pubblici».

