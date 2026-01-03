Ucraina Russia avanza ma non sfonda | la nuova tattica e i dati
Nel 2025, la Russia ha adottato una nuova strategia nella sua avanzata verso l'Ucraina, ottenendo alcuni successi senza riuscire a sfondare le difese. I dati indicano un progresso limitato, con le forze di Mosca che consolidano le posizioni senza determinare un cambiamento decisivo sul campo. Questa evoluzione tattica evidenzia un'analisi più approfondita delle dinamiche in atto e delle implicazioni future del conflitto.
(Adnkronos) – La Russia cambia tattica nella guerra contro l'Ucraina e avanza ma non sfonda. Nel 2025 appena concluso, le forze di Mosca hanno conquistato 4.831 km quadrati, riprendendosi 473 km quadrati che i soldati ucraini aveva occupato nell'oblast russo di Kursk. L'esercito invasore si è impossessato negli ultimi 12 mesi dello 0,8% del territorio . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
