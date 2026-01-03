Ucraina NYT | Budanov addestrato dalla CIA

Kyrylo Budanov, recentemente nominato da Zelensky come nuovo capo dell’amministrazione presidenziale ucraina, ha legami consolidati con gli Stati Uniti. Secondo il New York Times, il militare è stato addestrato dalla CIA, evidenziando un possibile ruolo degli Stati Uniti nei futuri negoziati di pace tra Ucraina e amministrazione Trump. Questa connessione potrebbe influenzare le dinamiche politiche e diplomatiche nel contesto del conflitto in corso.

