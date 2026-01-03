Ucraina NYT | Budanov addestrato dalla CIA
Kyrylo Budanov, recentemente nominato da Zelensky come nuovo capo dell’amministrazione presidenziale ucraina, ha legami consolidati con gli Stati Uniti. Secondo il New York Times, il militare è stato addestrato dalla CIA, evidenziando un possibile ruolo degli Stati Uniti nei futuri negoziati di pace tra Ucraina e amministrazione Trump. Questa connessione potrebbe influenzare le dinamiche politiche e diplomatiche nel contesto del conflitto in corso.
KYRYLO BUDANOV, appena scelto da Zelensky come nuovo capo dell’amministrazione presidenziale, ha forti legami con gli Stati Uniti, che potrebbero svolgere un ruolo importante nei negoziati di pace tra l’Ucraina e l’amministrazione Trump. È quanto scrive il New York Times. Budanov, ricercato come terrorista in Russia, ha ricevuto un addestramento nell’ambito di un programma sostenuto. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
