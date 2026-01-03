Ucraina | Mosca ' 22 droni di Kiev abbattuti nella notte'

Nella notte, le forze di difesa russe hanno intercettato e abbattuto 22 droni ucraini sopra le regioni russe e il Mar d'Azov, secondo quanto riferito dalle autorità di Mosca. L’evento si inserisce nel contesto delle tensioni tra Russia e Ucraina, evidenziando le continue attività militari nella regione. La situazione rimane sotto osservazione, con attenzione alle implicazioni per la stabilità dell’area.

Mosca, 3 gen. (Adnkronos) - I sistemi di difesa aerea russi hanno intercettato e distrutto 22 droni ucraini durante la notte sopra le regioni russe e il Mar d'Azov. Lo ha riferito il Ministero della Difesa russo. "Nel corso della scorsa notte, i sistemi di allerta della difesa aerea hanno intercettato e distrutto 22 droni ucraini ad ala fissa: 12 droni sul territorio della Repubblica di Crimea, sei droni sul territorio di Krasnodar, due droni sul territorio dell'Oblast' di Rostov, uno sul territorio della Repubblica di Adighezia e un altro sulle acque del Mar d'Azov", ha precisato il ministero. 🔗 Leggi su Iltempo.it

