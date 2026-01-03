ucraina meloni il 6 gennaio a parigi per riunione dei volenterosi

Il 6 gennaio alle ore 14, a Parigi, presso il Palazzo dell’Eliseo, si terrà una riunione dei leader della Coalizione dei Volenterosi dedicata alla situazione in Ucraina. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parteciperà all'incontro, che mira a coordinare gli sforzi internazionali in risposta al conflitto. L’appuntamento rappresenta un momento importante per discutere strategie e supporto alla regione.

Martedì 6 gennaio alle 14, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sarà a Parigi, al Palazzo dell’Eliseo, per prendere parte a una riunione sull’ Ucraina della Coalizione dei Volenterosi a livello leader. È quanto si legge sull’ agenda delle premier pubblicata sul sito del governo. Intanto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha proposto di nominare Denys Shmyhal, ministro della Difesa ed ex primo ministro del Paese, alla guida del ministero dell’Energia ucraino. La decisione fa seguito a un importante rimpasto politico, in cui diversi funzionari di alto rango sono stati riassegnati a diversi incarichi governativi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

