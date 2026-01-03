Ucraina Meloni a Parigi il 6 gennaio per riunione volenterosi

Il 6 gennaio a Parigi si svolgerà un vertice internazionale con la partecipazione di oltre trenta Paesi, tra cui l’Italia. Promosso su invito del presidente Macron, l’incontro si concentrerà sulla tutela dell’Ucraina e sulle misure di sicurezza in vista di un possibile accordo di pace con la Russia. L’obiettivo è rafforzare il sostegno internazionale e definire strategie condivise per la stabilità della regione.

Vertice della coalizione dei volenterosi martedì 6 gennaio a Parigi dove, su invito del presidente francese, Emmanuel Macron, si riuniranno i leader di oltre trenta Paesi per discutere degli impegni a tutela dell'Ucraina dopo un eventuale accordo di pace con la Russia, con l'obiettivo di rafforzare le garanzie di sicurezza e il sostegno.

Ucraina: Meloni a Parigi il 6 gennaio per riunione Coalizione Volenterosi - Martedi' 6 gennaio alle ore 14:00, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sara' a Parigi, al ... ilsole24ore.com

Ucraina, verso vertice 'volenterosi': Meloni tiene punto su no a soldati italiani - Palazzo Chigi non ha ancora ufficializzato la partecipazione della presidente del Consiglio al summit del 6 gennaio ... msn.com

Ucraina, verso vertice 'volenterosi': Meloni tiene punto su no a soldati italiani. - facebook.com facebook

L’anno “tosto” che verrà: le sfide di #Meloni tra riforme e #Ucraina x.com

