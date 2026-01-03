In Ucraina, recenti cambiamenti di leadership indicano una possibile evoluzione nelle dinamiche di potere. Il passaggio di Mychajlo Fedorov al ministero della Difesa, sostituendo Denis Shmyhal, rappresenta un passo significativo che potrebbe riflettere nuove strategie politiche e influenze esterne. Questo avvicendamento apre uno scenario di approfondimento sulle relazioni internazionali e sulla direzione futura del paese.

L’ultimo avvicendamento annunciato dal presidente Zelensky, ovvero il passaggio al ministero della Difesa dell’attuale vice-premier e ministro della Trasformazione digitale Mychajlo Fedorov, in sostituzione di Denis Shmyhal, è particolarmente interessante e segnala movimenti assai più vasti dei singoli profili interessati. Non che questi siano trascurabili. Fedorov è il ragazzo prodigio della politica ucraina: Nato nel 1991, a 22 anni (prima ancora di laurearsi) già fondava una propria azienda digitale (lo SMMS Studio), a 23 si candidava al Parlamento (senza successo), a 28 diventava ministro e ora, a 34 anni, va a dirigere il dicastero più “pesante” del Governo ucraino. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Ucraina, l’ultima svolta di Zelensky: ora al potere ci sono i “figli” degli americani

Leggi anche: Guerra in Ucraina, Zelensky: "Rinunciamo all'adesione alla Nato se ci sono garanzie di sicurezza"

Leggi anche: Le lotte per il potere in Ucraina e la solitudine di Zelensky

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Vertice sull'Ucraina, Trump “Molto vicini alla pace”. Zelensky “Colloqui positivi” - Lago, in Florida, il vertice tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il presidente ... iltempo.it