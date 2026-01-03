Ucraina arriva l’intesa con gli Usa sul sostengo all’esercito e garanzie sugli accordi
L’accordo tra Ucraina e Stati Uniti riguarda il sostegno militare e le garanzie sugli accordi futuri. Si tratta di un passo importante nell’ambito delle relazioni internazionali, volto a definire il supporto e le modalità di collaborazione tra le parti. Questi sviluppi potrebbero rappresentare una fase di avvicinamento e di chiarimento delle posizioni per il futuro dell’Ucraina, in un contesto di progressiva stabilizzazione.
Forse c'è aria di primi passi in avanti sulle intese da raggiungere per quel che sarà il futuro dell'Ucraina dopo la pace raggiunta con la Russia. Ebbene, Kiev e Washington hanno sono confluite in un documento militare composto da quattro capitoli che delinea una serie di garanzie a stelle e strisce per l'Ucraina.
