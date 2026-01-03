Ucraina arriva l’intesa con gli Usa sul sostengo all’esercito e garanzie sugli accordi

L’accordo tra Ucraina e Stati Uniti riguarda il sostegno militare e le garanzie sugli accordi futuri. Si tratta di un passo importante nell’ambito delle relazioni internazionali, volto a definire il supporto e le modalità di collaborazione tra le parti. Questi sviluppi potrebbero rappresentare una fase di avvicinamento e di chiarimento delle posizioni per il futuro dell’Ucraina, in un contesto di progressiva stabilizzazione.

Ucraina, attacco russo su Kiev dopo l'allarme missilistico: interruzione di elettricità e acqua - E' quanto si legge nella dichiarazione congiunta diffusa dalla Casa Bianca dopo l'incontro di ieri tra ... ilmessaggero.it

Ucraina, i punti del piano di pace dell’Europa. Usa aperti a modifiche. Cosa sappiamo - Nel testo, l'Europa respinge le richieste della Russia sulla cessione del territorio non occupato a est: "La sovranità dell'Ucraina è rispettata e riconfermata". tg24.sky.it

L’annuncio del ministero della Difesa russo arriva dopo accuse a Kyjiv su un presunto attacco con droni alla villa di Putin. L’Ucraina respinge le accuse e rilancia il coordinamento con gli alleati con un vertice il 6 gennaio in Francia. - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.