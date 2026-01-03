Ubriaca in pubblico si prende denuncia e Daspo

Durante le festività natalizie, la polizia di Udine ha intensificato i controlli straordinari per garantire la sicurezza pubblica. In questo contesto, una donna trovata in evidente stato di alterazione alcolica è stata denunciata per ubriachezza in pubblico e destinataria di un provvedimento di Daspo. Questi interventi mirano a prevenire comportamenti pericolosi e a mantenere l’ordine nelle aree pubbliche durante un periodo di particolare affluenza.

Mentre sotto le feste di Natale continuavano i controlli straordinari “ad alto impatto” – come li ha battezzati la questura di Udine –, una donna trovata dalla polizia in evidente stato di alterazione alcolica è stata denunciata per ubriachezza in luogo pubblico. Nei suoi confronti è stato anche. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

