Ubriaca in pubblico si prende denuncia e Daspo
Durante le festività natalizie, la polizia di Udine ha intensificato i controlli straordinari per garantire la sicurezza pubblica. In questo contesto, una donna trovata in evidente stato di alterazione alcolica è stata denunciata per ubriachezza in pubblico e destinataria di un provvedimento di Daspo. Questi interventi mirano a prevenire comportamenti pericolosi e a mantenere l’ordine nelle aree pubbliche durante un periodo di particolare affluenza.
Mentre sotto le feste di Natale continuavano i controlli straordinari “ad alto impatto” – come li ha battezzati la questura di Udine –, una donna trovata dalla polizia in evidente stato di alterazione alcolica è stata denunciata per ubriachezza in luogo pubblico. Nei suoi confronti è stato anche. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Leggi anche: Si ubriaca e prende a pugni un soccorritore: arrestato 27enne con precedenti
Leggi anche: “Non si è fatto fregare”. Sorpresa Pier Silvio Berlusconi: si prende anche quel programma. Rai e pubblico spiazzati
In occasione della riapertura di un esercizio pubblico della zona industriale, si sono verificati atti di violenza molto gravi. Dalle prime informazioni e da un video pubblicato su alcune testate online, è emerso che una persona ubriaca ha danneggiato una vetrat - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.