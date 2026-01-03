Ubriaca in pubblico si prende denuncia e Daspo

Durante le festività natalizie, la Polizia di Udine ha intensificato i controlli straordinari, definiti “ad alto impatto”. Nel corso di queste attività, una donna trovata in evidente stato di alterazione alcolica è stata denunciata per ubriachezza in pubblico. L’episodio evidenzia l’importanza di rispettare le normative in materia di sicurezza e ordine pubblico durante i periodi di maggiore affluenza.

Mentre sotto le feste di Natale continuavano i controlli straordinari "ad alto impatto" – come li ha battezzati la questura di Udine –, una donna trovata dalla polizia in evidente stato di alterazione alcolica è stata denunciata per ubriachezza in luogo pubblico.

