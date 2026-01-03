Tuttosport – Juventus-Lecce la probabile formazione di Spalletti | dubbio a centrocampo

Tuttosport analizza la probabile formazione della Juventus in vista della sfida contro il Lecce, con particolare attenzione al centrocampo e al possibile dubbio di Spalletti. La squadra bianconera si prepara a riprendere il campionato dopo la pausa, concentrandosi su aspetti tattici e strategici per affrontare al meglio questa fase. Ecco le principali ipotesi e le incognite che potrebbero influenzare la formazione della Juventus.

Giorni di intensi per la Juventus, che ha chiuso il 2025 e iniziato il 2026 all'insegna del lavoro sul campo. Mentre la dirigenza si guarda attorno visto l'inizio del calciomercato, sabato i bianconeri sono attesi dalla sfida al Lecce, fondamentale per proseguire nella scia positiva dell'ultimo periodo. Una gara importante, ovviamente, per la classifica: l'ultimo posto utile in zona Champions è occupato dalla Roma, soltanto a 1 lunghezza dalla Juve. Al via l'operazione sorpasso dunque, con Luciano Spalletti che ragiona su quello che potrebbe essere l'11 migliore da schierare allo Stadium, al netto delle defezioni e degli acciacchi.

