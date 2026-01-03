tutti i video con cui mtv ha detto addio ai suoi telespettatori

Il 31 dicembre, MTV ha concluso ufficialmente la trasmissione di numerosi canali musicali, segnando la fine di oltre quarant'anni di presenza nel panorama dell'intrattenimento musicale. In questo articolo, raccogliamo i video e i momenti più significativi con cui MTV ha comunicato questa decisione ai propri telespettatori, offrendo uno sguardo sulla storia e sui saluti di un'epoca.

Come annunciato nei mesi precedenti, il 31 dicembre MTV ha chiuso ufficialmente molti dei suoi canali musicali, dopo oltre quaranta anni dedicati alla musica. Un finale dolceamaro per una storia nata il primo agosto 1981 negli Stati Uniti, con la messa in onda del primo di una lunga serie di videoclip, cambiando per sempre la vita di molti ragazzi e cantanti. Dagli anni Ottanta fino ai primi anni Duemila, infatti, il canale ha rappresentato un luogo di ritrovo per i giovani appassionati di diversi generi musicali, nonché un importante trampolino di lancio per innumerevoli artisti. Arrivata in Italia nel 1997, MTV ha segnato più di un’epoca. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

