Tutte le specifiche del Gruppo Rally1

Il Gruppo Rally1 introduce una formula tecnica ibrida, sviluppata in risposta alle esigenze del Campionato del Mondo. La scelta nasce dalla necessità dei costruttori di contenere i costi crescenti e migliorare l’efficacia promozionale, adattandosi alle tendenze del mercato globale. Questa evoluzione rappresenta un passo importante verso un rally più sostenibile e competitivo, mantenendo alta l’attenzione sulla tecnologia e l’innovazione nel settore.

