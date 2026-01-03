Tutte le specifiche del Gruppo Rally1
Il Gruppo Rally1 introduce una formula tecnica ibrida, sviluppata in risposta alle esigenze del Campionato del Mondo. La scelta nasce dalla necessità dei costruttori di contenere i costi crescenti e migliorare l’efficacia promozionale, adattandosi alle tendenze del mercato globale. Questa evoluzione rappresenta un passo importante verso un rally più sostenibile e competitivo, mantenendo alta l’attenzione sulla tecnologia e l’innovazione nel settore.
La formula tecnica ibrida della Rally1 non è nata per caso. Le pressioni per un cambiamento sono arrivate dagli stessi costruttori impegnati nel Mondiale, preoccupati da un contesto in cui i costi crescevano in modo esponenziale, mentre l’efficacia promozionale del Campionato appariva meno in sintonia con le tendenze del mercato globale. Il risultato è stato . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
