Turista romano 24enne Andrea Buzzi finito a Capodanno a Napoli 2 volte al pronto soccorso per ferite da fuochi | Volevo festeggiare alla grande
Andrea Buzzi, 24enne di Roma, ha trascorso il Capodanno a Napoli, dove ha subito due incidenti legati ai fuochi d’artificio. Durante le festività, ha perso tre dita a causa di un’esplosione e ha riportato una grave lesione al bulbo oculare dopo essere stato colpito da un petardo. I genitori sono intervenuti al pronto soccorso del Vecchio Pellegrini per assisterlo.
Il ragazzo romano ha perso 3 dita nell'esplosione di un petardo e, successivamente, è stato colpito da un petardo in volto riportando una grave lesione al bulbo oculare, lo hanno raggiunto i genitori dalla Capitale al pronto soccorso del Vecchio Pellegrini Turista romano 24enne Andrea Buzzi f. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
