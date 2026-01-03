Turista romano 24enne Andrea Buzzi finito a Capodanno a Napoli 2 volte al pronto soccorso per ferite da fuochi | Volevo festeggiare alla grande

Andrea Buzzi, 24enne di Roma, ha trascorso il Capodanno a Napoli, dove ha subito due incidenti legati ai fuochi d’artificio. Durante le festività, ha perso tre dita a causa di un’esplosione e ha riportato una grave lesione al bulbo oculare dopo essere stato colpito da un petardo. I genitori sono intervenuti al pronto soccorso del Vecchio Pellegrini per assisterlo.

La vicenda di un turista romano nella notte di Capodanno - facebook.com facebook

Incredibile a Napoli, turista romano perde tre dita: torna in strada e si ferisce ancora x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.