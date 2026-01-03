Tumore fino al fegato salvato un 35enne

Un giovane di 35 anni di Fermo è stato sottoposto con successo a un intervento chirurgico complesso presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria delle Marche. L’operazione, eseguita di recente, ha riguardato un tumore che coinvolgeva fino al fegato, dimostrando l’alta professionalità e le competenze del team medico locale. La vicenda rappresenta un esempio di eccellenza nel trattamento oncologico e di cura della salute nella regione.

Fermo, 3 gennaio 2026 – C’è un fermano alla guida di un intervento chirurgico di assoluta eccellenza, effettuato qualche giorno fa all’Azienda ospedalieri universitaria delle Marche. Andrea Benedetto Galosi è il direttore della clinica urologia, insieme con un tema multidisciplinare è intervenuto su un uomo di 35 anni con un raro tumore al rene che si estendeva fino al fegato, operato d’urgenza all’ospedale di Torrette ad Ancona. Intervento in emergenza. Il caso, reso noto dall’Ansa e risolto a inizio dicembre e reso noto ora dopo le dimissioni del paziente, ha richiesto un intervento in emergenza invece della programmazione abituale per questo tipo di operazioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tumore fino al fegato, salvato un 35enne Leggi anche: Tumore al fegato, i sintomi che non devi mai sottovalutare Leggi anche: Tumore al fegato: un aiuto fondamentale arriva dall'intelligenza artificiale Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Tumore fino al fegato, salvato un 35enne. Raro tumore al rene, salvo grazie a intervento multidisciplinare a Torrette - Un uomo di 35 anni con un raro tumore al rene che si estendeva fino al fegato è stato operato d'urgenza all'ospedale di Torrette ad Ancona grazie a un team multidisciplinare. ansa.it

Raro tumore al rene: intervento multidisciplinare a Torrette, il malato 35enne è già a casa - Un uomo di 35 anni con un raro tumore al rene che si estendeva fino al fegato è stato operato d'urgenza all'ospedale di Torrette ad Ancona grazie a un ... msn.com

Tumore al fegato, la cura che unisce chemioterapia e impulsi elettrici: «La scossa apre la strada ai farmaci potenziando l'effetto» - L'elettrochemioterapia contro un epatocarcinoma: il policlinico Sant'Orsola di Bologna è tra le poche strutture in Italia che esegue il trattamento ... msn.com

Il tumore invadeva la vena cava fino a pochi centimetri dal cuore. Decisivo l’intervento immediato dell’equipe dell’Azienda ospedaliero universitaria delle Marche - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.