Il Milan inizia il 2026 con una vittoria a Cagliari, mantenendo saldo il suo percorso in campionato. La partita, descritta da TS, evidenzia la solidità della squadra rossonera, che si conferma protagonista in questa fase della stagione. Un risultato che rafforza le ambizioni del club e contribuisce alla classifica, mentre altre squadre continuano a lottare per migliorare le proprie posizioni.

2026-01-03 00:25:00 Riportiamo quanto pubblicato poco fa da TS: CAGLIARI – Il Milan apre il suo 2026 con una vittoria. Una rete di Leao regala ad Allegri i tre punti a Cagliari e il primato, in attesa della risposta delle altre big per la lotta Scudetto. Il tecnico rossonero ha analizzato così ai microfoni di Sky la vittoria contro i rossoblù di Pisacane partendo dall’uomo partita: “Credo che quando è in mezzo al campo è più nel vivo del gioco. Poi gli piace andare a sinistra, però sono situazioni perché a volte si addormenta. Giocando centravanti ha le qualità giuste, non era al 100%, ma ha già fatto 6 gol più 1 in coppa saltando anche molte partite”. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - TS – "A sinistra si addormenta". E sulla quota scudetto…

