Trump | Gestione Usa fino a transizione

Il presidente Trump ha commentato la recente operazione contro Maduro, sottolineando che gli Stati Uniti hanno condotto l’azione attraverso mezzi aerei, marittimi e terrestri, senza vittime o perdite di risorse militari. Intanto, si avvicina il periodo di transizione alla nuova amministrazione, con un'attenzione particolare alla gestione delle questioni estere e alla sicurezza nazionale.

Trump pronto a prendere il controllo del Venezuela: “Governeremo fino alla transizione e gestiremo il petrolio” - Trump annuncia che gli Usa governeranno il Venezuela fino a una transizione sicura e gestiranno anche il petrolio di Caracas. lanotiziagiornale.it

Trump: «Governeremo il Venezuela fino alla transizione, petrolio sotto il controllo Usa» - Gli Stati Uniti governeranno il Venezuela fino a una completa transizione politica dopo la cattura del presidente Nicolas Maduro. italiaoggi.it

L'incontro in corso a Mar a Lago in Florida tra Trump e Zelensky. Sul tavolo dalle garanzie di sicurezza, la questione territoriale con il Donbass che Putin vorrebbe per intero, alla gestione della centrale nucleare di Zaporizhzhia. - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.