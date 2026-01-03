Trump | Gestione Usa fino a transizione
Il presidente Trump ha commentato la recente operazione contro Maduro, sottolineando che gli Stati Uniti hanno condotto l’azione attraverso mezzi aerei, marittimi e terrestri, senza vittime o perdite di risorse militari. Intanto, si avvicina il periodo di transizione alla nuova amministrazione, con un'attenzione particolare alla gestione delle questioni estere e alla sicurezza nazionale.
18.33 Da Mar-a-Lago il presidente Trump fa il punto sulla cattura di Maduro dicendo che gli Usa hanno attaccato via cielo, mare e terra,senza una vittima e senza perdere nessun mezzo militare."Governeremo il Paese fino a fine transizione per ridare pace, libertà e giustizia al al popolo venezuelano". Il monito del leader statunitense "questa operazione è un avvertimento per chi ci minaccia". "Porteremo grandi aziende petrolifere americane,che sistemeranno le infrastrutture obsolete così da fare guadagnare denaro per il Paese",ha detto. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Leggi anche: Attacco Usa in Venezuela, Trump posta la foto di Maduro dopo la cattura: «Usata forza mai vista dalla Seconda guerra mondiale, governeremo fino alla transizione». Machado: «È l'ora della libertà»
Leggi anche: Attacco Usa in Venezuela, Trump posta la foto di Maduro dopo la cattura: «Usata forza mai vista dalla Seconda guerra mondiale, governeremo fino alla transizione». Machado: «L'ora della libertà»
Armi a Taiwan? Scattano le sanzioni: così la Cina riapre il fronte con gli Usa (e Trump); Venezuela, Trump: gestiremo il paese fino a quando ci sarà transizione sicura; Sull'Ucraina Trump ostenta ottimismo ma i nodi da sciogliere restano tanti: dal Donbass a Zaporizhzhia, su cosa si tratta; Ucraina, dopo incontro Trump-Zelensky accordo pace “vicino”. I punti.
Venezuela, Trump: “Straordinaria l’azione Usa”. E annuncia: “Pronti a gestire il Paese fino a una transizione sicura” - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha parlato nella conferenza stampa programmata a Mar- dire.it
Trump pronto a prendere il controllo del Venezuela: “Governeremo fino alla transizione e gestiremo il petrolio” - Trump annuncia che gli Usa governeranno il Venezuela fino a una transizione sicura e gestiranno anche il petrolio di Caracas. lanotiziagiornale.it
Trump: «Governeremo il Venezuela fino alla transizione, petrolio sotto il controllo Usa» - Gli Stati Uniti governeranno il Venezuela fino a una completa transizione politica dopo la cattura del presidente Nicolas Maduro. italiaoggi.it
L'incontro in corso a Mar a Lago in Florida tra Trump e Zelensky. Sul tavolo dalle garanzie di sicurezza, la questione territoriale con il Donbass che Putin vorrebbe per intero, alla gestione della centrale nucleare di Zaporizhzhia. - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.