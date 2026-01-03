Trump | su sostegno a Machado valuteremo

Da servizitelevideo.rai.it 3 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il raid a Caracas, il presidente Trump ha rilasciato dichiarazioni a Fox News, affermando che un elicottero statunitense è stato colpito, senza vittime tra gli americani, ma con alcuni feriti. In merito al sostegno a Machado, ha dichiarato che verrà valutato attentamente. Le sue parole riflettono una posizione prudente in un contesto di tensione internazionale e di eventi recenti in Venezuela.

16.23 Ore dopo il raid a Caracas il presidente Trump ha parlato a Fox News.Ha detto che un elicottero Usa è stato colpito e non ci sarebbero vittime americane ma un "paio di ragazzi" sono stati feriti. Maduro è in arrivo a New York e verrà detenuto in attesa di giudizio al Metropolitan Detention Center. In tribunale forse già lunedì. Trump ha evitato di esprimere sostegno esplicito a Maria Corina Machado,leader dell'opposizione venezuelana e Premio Nobel per la Pace. Ha solo commentato: "Dobbiamo valutarlo". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.itImmagine generica

Leggi anche: Nobel per la Pace 2025, Machado dedica il premio a Trump: "Ha risolto 8 guerre in pochi mesi, grata per suo sostegno alla causa venezuelana" – VIDEO

Leggi anche: Sostegno a Trump, il Comitato etico Fifa indaga su Infantino

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Trump: Maduro e moglie New York in nave, valuteremo governo Machado.

trump sostegno machado valuteremoTrump, 'valuteremo se Machado può guidare il Venezuela' - 'Valuteremo se per Machado sarà possibile guidare il Paese, al momento hanno un vicepresidente': lo ha detto ... notizie.tiscali.it

Nobel per la pace a Machado, leader anti-Maduro. E lei lo dedica a Trump - "Una paladina della pace coraggiosa e impegnata, una donna che mantiene accesa la fiamma della democrazia in mezzo a un'oscurità crescente". iltempo.it

Trump e il Nobel per la Pace mancato: «Ho parlato al telefono con Machado, anche lei ha detto che lo meritavo io» - (LaPresse) Donald Trump alla Casa Bianca ha parlato della vittoria del Nobel per la pace 2025 della leader dell'opposizione venezuelana María Corina Machado. video.corriere.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.