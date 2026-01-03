Trump | su sostegno a Machado valuteremo

Dopo il raid a Caracas, il presidente Trump ha rilasciato dichiarazioni a Fox News, affermando che un elicottero statunitense è stato colpito, senza vittime tra gli americani, ma con alcuni feriti. In merito al sostegno a Machado, ha dichiarato che verrà valutato attentamente. Le sue parole riflettono una posizione prudente in un contesto di tensione internazionale e di eventi recenti in Venezuela.

Nobel per la pace a Machado, leader anti-Maduro. E lei lo dedica a Trump - "Una paladina della pace coraggiosa e impegnata, una donna che mantiene accesa la fiamma della democrazia in mezzo a un'oscurità crescente". iltempo.it

Trump e il Nobel per la Pace mancato: «Ho parlato al telefono con Machado, anche lei ha detto che lo meritavo io» - (LaPresse) Donald Trump alla Casa Bianca ha parlato della vittoria del Nobel per la pace 2025 della leader dell'opposizione venezuelana María Corina Machado. video.corriere.it

Iran. Le parole che accendono la tensione: Trump apre a un intervento a sostegno dei manifestanti x.com

Il 2025 si chiude con tensioni altissime nel Medio Oriente. Al centro c’è l’Iran, intrappolato tra le pesanti minacce del presidente USA Donald Trump e il sostegno strategico di Russia e Cina. La scorsa estate alcuni attacchi aerei americani hanno colpito le centr - facebook.com facebook

