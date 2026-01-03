Trump | su sostegno a Machado valuteremo
Dopo il raid a Caracas, il presidente Trump ha rilasciato dichiarazioni a Fox News, affermando che un elicottero statunitense è stato colpito, senza vittime tra gli americani, ma con alcuni feriti. In merito al sostegno a Machado, ha dichiarato che verrà valutato attentamente. Le sue parole riflettono una posizione prudente in un contesto di tensione internazionale e di eventi recenti in Venezuela.
16.23 Ore dopo il raid a Caracas il presidente Trump ha parlato a Fox News.Ha detto che un elicottero Usa è stato colpito e non ci sarebbero vittime americane ma un "paio di ragazzi" sono stati feriti. Maduro è in arrivo a New York e verrà detenuto in attesa di giudizio al Metropolitan Detention Center. In tribunale forse già lunedì. Trump ha evitato di esprimere sostegno esplicito a Maria Corina Machado,leader dell'opposizione venezuelana e Premio Nobel per la Pace. Ha solo commentato: "Dobbiamo valutarlo". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
