Trump | preso Madurofuori dal Venezuela

Nelle ultime ore, sono state diffuse notizie di un'operazione militare negli Stati Uniti contro il Venezuela, con l'annuncio di un attacco su larga scala e dell'arresto di Maduro. La situazione internazionale si sta evolvendo rapidamente, con possibili implicazioni per la stabilità della regione. Restano da monitorare gli sviluppi di un evento di grande rilevanza politica e diplomatica.

10.35 "Gli Stati Uniti hanno condotto con successo un attacco su larga scala sul Venezuela questa notte". Lo ha scritto il presidente Usa, Trump, sul suo social Truth. E "il presidente venezuelano assieme a sua moglie sono stati catturati e portati fuori dal Venezuela",ha scritto Trump.

