Trump posta Maduro in manette | è accusato di narcoterrorismo | FOTO

Un’immagine pubblicata su Truth Social mostra il presidente venezuelano Nicolás Maduro in manette, vestito con una tuta da ginnastica, con cuffie e occhiali, mentre viene trasferito. La foto ha suscitato attenzione online, mentre le accuse di narcoterrorismo contro Maduro continuano a essere oggetto di discussione. In questo articolo analizziamo i dettagli e il contesto di questa vicenda.

In tuta da ginnastica, ammanettato, cuffie e occhiali a schermare udito e vista: queste le condizioni apparenti del trasferimento del presidente del Venezuela Nicolas Maduro, stando a un'immagine postata sul profilo Truth Social di Donald Trump. Nello scatto, secondo una didascalia, si vede il capo di Stato a bordo della USS Iwo Jima: si tratta di una nave d'assalto anfibio della marina degli Stati Uniti, attiva dal 2001. La USS Iwo Jima prende il nome da una storica battaglia della Seconda guerra mondiale. È in servizio per trasportare marine, aerei e mezzi da sbarco per operazioni anfibie. Dopo il blitz statunitense in Venezuela, la nave starebbe ora facendo rotta verso New York. 🔗 Leggi su Iltempo.it

