Trump posta Maduro in manette | è accusato di narcoterrorismo | FOTO

Un’immagine pubblicata su Truth Social mostra il presidente venezuelano Nicolás Maduro in manette, vestito con una tuta da ginnastica, con cuffie e occhiali, mentre viene trasferito. La foto ha suscitato attenzione online, mentre le accuse di narcoterrorismo contro Maduro continuano a essere oggetto di discussione. In questo articolo analizziamo i dettagli e il contesto di questa vicenda.

In tuta da ginnastica, ammanettato, cuffie e occhiali a schermare udito e vista: queste le condizioni apparenti del trasferimento del presidente del Venezuela Nicolas Maduro, stando a un'immagine postata sul profilo Truth Social di Donald Trump. Nello scatto, secondo una didascalia, si vede il capo di Stato a bordo della USS Iwo Jima: si tratta di una nave d'assalto anfibio della marina degli Stati Uniti, attiva dal 2001. La USS Iwo Jima prende il nome da una storica battaglia della Seconda guerra mondiale. È in servizio per trasportare marine, aerei e mezzi da sbarco per operazioni anfibie. Dopo il blitz statunitense in Venezuela, la nave starebbe ora facendo rotta verso New York. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Trump posta Maduro in manette: è accusato di "narcoterrorismo" | FOTO Leggi anche: Gaza torna a popolarsi e il parroco posta le foto dei bimbi che sorridono. Trump: «Fiducioso anche per la fase 2» Leggi anche: Colombia, Trump: "Gustavo Petro un pazzo con problemi mentali, Bogotá? Macchina per produrre droga", attesi oggi dazi contro narcoterrorismo - VIDEO Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Maduro verso gli Usa su una nave militare: spunta la foto in manette; Trump bombarda il Venezuela, Maduro e la moglie catturati. La foto del 'Caudillo’ in manette su nave militare Usa. Machado: È arrivata l'ora della libertà. Ira di Mosca. Onu: pericoloso precedente. Trump pubblica la foto di Maduro con le manette ai polsi sulla nave Iwo Jima - Cuffie sulle orecchie, maschera sugli occhi e manette ai polsi: così appare Nicolas Maduro nella prima foto dopo la cattura. huffingtonpost.it

Al via la conferenza stampa di Trump. Il presidente Usa pubblica una foto di Maduro ammanettato - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha pubblicato sul social Truth la foto di Nicolas Maduro ammanettato e bendato su una nave militare degli Stati Uniti. ilgiornale.it

Maduro, come è stato catturato: l'arresto "in camera da letto", il giallo della foto in manette e la taglia da 50 milioni di dollari - Un'operazione dei membri della Delta Force, la principale unità speciale dell'esercito statunitense, ha portato alla cattura del presidente venezuelano Nicolás Maduro. msn.com

