Trump posta foto di Maduro ammanettato | andrà a Guantanamo
Donald Trump ha condiviso su Truth Social un’immagine di Nicolás Maduro ammanettato, scattata a bordo della nave militare statunitense Iwo Jima, diretta verso gli Stati Uniti. La pubblicazione solleva molteplici questioni sulla situazione politica e diplomatica tra Stati Uniti e Venezuela. L’evento rappresenta un possibile sviluppo nel rapporto tra i due Paesi e le dinamiche internazionali in corso.
Il presidente Donald Trump ha pubblicato su Truth Social una foto del leader venezuelano, Nicolas Maduro, scattata sulla nave militare statunitense Iwo Jima, diretto verso gli Stati Uniti. Maduro, catturato nella notte insieme alla moglie in un blitz delle forze speciali Usa a Caracas, è ammanettato e con la mano destra regge una bottiglietta di. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
