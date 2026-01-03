Trump pensa già al petrolio del Venezuela | La cattura di Maduro? Perché è saltata 4 giorni fa L’ultimo tentativo di salvarsi del dittatore

Gli Stati Uniti avevano pianificato un’azione contro il Venezuela, mirata a catturare il presidente Nicolas Maduro, già quattro giorni fa. Tuttavia, le condizioni meteorologiche avverse hanno impedito l’intervento, lasciando il tentativo irrealizzato. Questa vicenda evidenzia le tensioni internazionali e le strategie di potere nella regione, con implicazioni che coinvolgono anche questioni legate alle risorse energetiche venezuelane.

Gli Stati Uniti volevano attaccare il Venezuela e rapire il presidente Nicolas Maduro già quattro giorni fa, ossia martedì 30 dicembre, ma le cattive condizioni meteorologiche non lo hanno permesso. Lo rivela Donald Trump in un’intervista esclusiva concessa al network conservatore Fox News. Commentando per la prima volta con la stampa l’operazione militare delle scorse ore, il presidente americano rivela che Maduro ha cercato di negoziare alla fine per scongiurare un intervento dell’esercito Usa. «Ma ho detto di no», taglia corto Trump rivendicando la paternità dell’attacco, seguito «in tempo reale» dalla sua residenza a Mar-a-Lago. 🔗 Leggi su Open.online

