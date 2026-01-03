Trump ordina l’arresto di Maduro | blitz Usa in Venezuela

L'operazione militare condotta dagli Stati Uniti in Venezuela ha portato all'arresto di Nicolás Maduro, ritenuto coinvolto in attività di narcotraffico. In poche ore, le forze speciali hanno colpito diverse infrastrutture, segnando un intervento deciso nel contesto regionale. Questa azione rappresenta un momento importante nelle tensioni tra Stati Uniti e Venezuela, con implicazioni politiche e di sicurezza nella regione.

Trump ordina lo stop ai contatti diplomatici con il Venezuela - Il presidente americano Donald Trump ha interrotto gli sforzi diplomatici per raggiungere un accordo con il Venezuela, ordinando al suo inviato speciale, Richard Grenell, di fermare ogni contatto, ... tg24.sky.it

Trump ordina il blocco delle petroliere venezuelane e sfida Maduro (e la Cina) - Washington alza la pressione su Caracas: Donald Trump decreta il blocco totale delle petroliere venezuelane, accusa il regime di Maduro di terrorismo e punta a ridisegnare gli equilibri nell’Emisfero ... panorama.it

Trump ordina l'attacco al Venezuela: esplosioni a Caracas e in diverse basi militari. Maduro: «Gravissima aggressione, ci difenderemo». E proclama l'emergenza nazionale. Attacco statunitense sul Venezuela: «Colpiti diversi siti, comprese basi militari». Il lea - facebook.com facebook

