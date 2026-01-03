Trump ordina l’arresto di Maduro | blitz Usa in Venezuela
L'operazione militare condotta dagli Stati Uniti in Venezuela ha portato all'arresto di Nicolás Maduro, ritenuto coinvolto in attività di narcotraffico. In poche ore, le forze speciali hanno colpito diverse infrastrutture, segnando un intervento deciso nel contesto regionale. Questa azione rappresenta un momento importante nelle tensioni tra Stati Uniti e Venezuela, con implicazioni politiche e di sicurezza nella regione.
Con un’operazione militare durata poche ore, i Navy Seal e la Dea hanno colpito basi e infrastrutture venezuelane, rimuovendo Nicolàs Maduro come capo di un’organizzazione di narcotraffico. L’iniziativa mira a colpire il regime senza coinvolgere la popolazione. Con lo schieramento del gruppo d'attacco guidato dalla portaerei Gerard Ford, l'operazione per spodestare il presidente venezuelano Nicolàs Maduro aveva ampia scelta su come poter essere condotta. Nel momento in cui scriviamo, dopo la conferenza stampa di Trump, sappiamo che nella notte tra venerdì e sabato (le 7 del mattino in Italia), caccia F-35 hanno distrutto le poche batterie di missili e di sistemi contraerei delle forze venezuelane. 🔗 Leggi su Laverita.info
