Durante un intervento telefonico a Fox News, Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti stanno valutando se sostenere Machado al posto di Maduro, sottolineando che si stanno ancora decidendo sul futuro del Venezuela. Le dichiarazioni arrivano in un contesto di crescente incertezza politica, mentre si intensificano le discussioni sulla situazione a Caracas e sulla possibile evoluzione del regime venezuelano.

“Stiamo decidendo ora sul futuro del Paese”. Così Donald Trump in un intervento telefonico a Fox New s prima della conferenza stampa delle 17 (ora italiana) sull’attacco a Caracas e la cattura del dittatore venezuelano Nicolàs Maduro insieme a sua moglie. Il presidente americano ha dichiarato che l’obiettivo dell’operazione è quello di costringere il Venezuela a un cambio di regime. “Gli Usa – ha spiegato – non permetteranno a nessuno del regime di Maduro di succedergli. Stiamo prendendo questa decisione ora. Non possiamo correre il rischio di lasciare che qualcun altro gestisca il potere. E prenda il controllo di ciò che lui ha lasciato. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Trump: “Non permetteremo a nessuno del regime di succedere a Maduro. Stiamo decidendo se appoggiare Machado”

Leggi anche: Venezuela, il Premio Nobel per la Pace Machado appoggia Trump: "I venezuelani sostengono il suo sforzo contro il narcotraffico" | Maduro: "Nessuno ci toglierà la democrazia"

Leggi anche: Venezuela, il premio Nobel per la Pace Machado appoggia Donald Trump: "I venezuelani sostengono il suo sforzo contro il narcotraffico" | Maduro: "Nessuno ci toglierà la nostra democrazia"

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

La guerra delle petroliere tra Trump e Maduro. Ecco cosa sta succedendo tra sequestri, sanzioni e sfida globale - Dopo il sequestro di una petroliera, l’amministrazione Trump ha imposto nuove sanzioni al regime di Caracas. panorama.it

Trump sequestra una petroliera al largo del Venezuela: «Altre cose stanno succedendo» - Lo ha detto Donald Trump nel corso di un evento alla Casa Bianca, aggiungendo che ulteriori dettagli verranno ... corriere.it

Ora è più chiaro che mai. Putin, Trump, Xi, Musk vogliono distruggere l’Europa. Noi non glielo permetteremo. È il momento di dimostrarsi forti e compatti. Noi faremo tutto il possibile per difendere la nostra Unione. x.com

MEDIO ORIENTE | Non sarà certamente una visita di cortesia quella di Netanyahu a Mar-a-Lago. All'indomani del vertice con Zelensky, Trump riceverà il premier israeliano sul quale è pronto ad aumentare il pressing per l'avvio della fase due del piano Gaza. - facebook.com facebook