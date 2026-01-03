Trump | Nessun militare USA ucciso e nessun equipaggiamento perso SOTTOTITOLI – Il video

Il video mostra un messaggio di Donald Trump, datato 3 gennaio 2026, in cui ringrazia le forze armate statunitensi. Secondo le sue parole, durante l’evento non si sono verificati decessi tra i militari né perdite di equipaggiamento. La comunicazione si focalizza sul riconoscimento del lavoro e dell’impegno delle forze armate degli Stati Uniti, evidenziando un quadro di successo e sicurezza.

(Agenzia Vista) Mar-a-Lago, Stati Uniti, 03 gennaio 2026 "Voglio ringraziare donne e uomini del nostro esercito. I guerrieri addestrati che operano in collaborazione con le Forze dell'Odrine. Gli altri sono stati sopraffatti e resi inabili rapidamente. Sono rimasto impressionato, incredibile da vedere nella scorsa notte. Non un singolo americano è stato ucciso, non un singolo pezzo di equipaggiamento è stato perso". Così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump dalla sua conferenza stampa a Mar-a-Lago. Courtesy: X Rapid Response 47 Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Usa Trump, assalto in Venezuela senza precedenti da II Guerra mondiale - L'attacco Usa in Venezuela è stato un «assalto spettacolare mai visto dalla seconda guerra mondiale», condotto «nei cieli, via terra e via mare»: lo ha detto il presidente statunitense Donald Trump te ... bluewin.ch

Venezuela, Trump sull’attacco Usa: «Assalto spettacolare, come non se ne vedevano dalla Seconda guerra mondiale» - Lago del presidente americano: «Gestiremo il Paese in attesa di una transizione sicura», nessuna vittima statunitense e la minaccia di un nuovo blitz «ancora più forte» se ne ... cosenzachannel.it

Trump parla alla nazione: “Maduro sarà processato. Nessuno metterà più in dubbio il dominio americano nell’emisfero occidentale”. “Noi porteremo avanti il paese fino a quando non ci sarà una transizione sicura e corretta e in accordo con la giustizia”, ha dett - facebook.com facebook

L’aggressione americana al Venezuela non ha nessuna base giuridica. Siamo di fronte a una palese violazione del diritto internazionale, che certifica il predominio del più forte e meglio equipaggiato militarmente. Il Governo Meloni condanni questi attacchi e t x.com

