Trump | Maduro? Gli ho detto di arrendersi Ha rifiutato Ora governeremo fino alla transizione
Il presidente Donald Trump ha annunciato di aver ordinato l’arresto di Nicolás Maduro, leader venezuelano, dopo un suo rifiuto di arrendersi. Durante un breve intervento a Mar-a-Lago, Trump ha dichiarato che il governo degli Stati Uniti continuerà a governare temporaneamente in vista di una transizione politica. La notizia segna un ulteriore sviluppo nella crisi venezuelana, con possibili ripercussioni a livello internazionale.
Davanti a un piccolo gruppo di giornalisti, nella residenza di Mar-a-Lago in Florida, il presidente Donald Trump ha rivelato i dettagli dell'operazione che hanno portato alla cattura del presidente del Venezuela Nicolás Maduro. Un'azione eccezionale, secondo il Capo della Casa Bianca, in quella che è stata "una dimostrazione storica della capacità militare di Washington". Numerosi sono stati i ringraziamenti e i complimenti da parte del presidente alle forze armate. "Questa è stata una delle dimostrazioni di potenza e competenza militare americana più straordinarie, efficaci e incisive nella storia degli Stati Uniti, dalla Seconda guerra mondiale", ha affermato Trump. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: Attacco Usa in Venezuela, Trump posta la foto di Maduro dopo la cattura: «Usata forza mai vista dalla Seconda guerra mondiale, governeremo fino alla transizione». Machado: «È l'ora della libertà»
Leggi anche: Attacco Usa in Venezuela, Trump posta la foto di Maduro dopo la cattura: «Usata forza mai vista dalla Seconda guerra mondiale, governeremo fino alla transizione». Machado: «L'ora della libertà»
Venezuela, morti e feriti. Usa: Maduro incriminato a New York per droga, armi e terrorismo; «Pronti a parlare del petrolio»: Maduro offre business a Trump; Maduro riapre il dialogo con Trump su narcos, petrolio e migrazione; «Ho gli stessi anni della dittatura, a Caracas c’è paura ma stiamo assistendo a qualcosa di storico».
Trump: "Maduro? Gli ho detto di arrendersi. Ha rifiutato. Ora governeremo fino alla transizione" - Lago in Florida, il presidente Donald Trump ha rivelato i dettagli ... iltempo.it
Venezuela, Trump dopo cattura Maduro: “Gestiremo Paese in attesa transizione sicura”. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Venezuela, Trump dopo cattura Maduro: “Gestiremo Paese in attesa transizione sicura”. tg24.sky.it
Trump: "Maduro catturato in una fortezza, ora Venezuela libero" - Il presidente degli Stati Uniti: "Gli ho detto che doveva arrendersi, l'operazione è stata perfetta" ... msn.com
L'aereo militare con a bordo Nicola Maduro atterrerà oggi a New York. Lo riporta Cbs citando alcune fonti, secondo le quali Maduro è sotto la custodia militare e sarà consegnato alle autorità federali. La foto è stata postata dal presidente Usa Donald Trump. [#I - facebook.com facebook
Raid Usa sul Venezuela. Maduro e la moglie catturati, in nave verso New York per l'incriminazione. Trump: “Il successore Decideremo” x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.