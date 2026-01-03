Il presidente Donald Trump ha annunciato di aver ordinato l’arresto di Nicolás Maduro, leader venezuelano, dopo un suo rifiuto di arrendersi. Durante un breve intervento a Mar-a-Lago, Trump ha dichiarato che il governo degli Stati Uniti continuerà a governare temporaneamente in vista di una transizione politica. La notizia segna un ulteriore sviluppo nella crisi venezuelana, con possibili ripercussioni a livello internazionale.

Davanti a un piccolo gruppo di giornalisti, nella residenza di Mar-a-Lago in Florida, il presidente Donald Trump ha rivelato i dettagli dell'operazione che hanno portato alla cattura del presidente del Venezuela Nicolás Maduro. Un'azione eccezionale, secondo il Capo della Casa Bianca, in quella che è stata "una dimostrazione storica della capacità militare di Washington". Numerosi sono stati i ringraziamenti e i complimenti da parte del presidente alle forze armate. "Questa è stata una delle dimostrazioni di potenza e competenza militare americana più straordinarie, efficaci e incisive nella storia degli Stati Uniti, dalla Seconda guerra mondiale", ha affermato Trump. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Trump: "Maduro? Gli ho detto di arrendersi. Ha rifiutato. Ora governeremo fino alla transizione"

Leggi anche: Attacco Usa in Venezuela, Trump posta la foto di Maduro dopo la cattura: «Usata forza mai vista dalla Seconda guerra mondiale, governeremo fino alla transizione». Machado: «È l'ora della libertà»

Leggi anche: Attacco Usa in Venezuela, Trump posta la foto di Maduro dopo la cattura: «Usata forza mai vista dalla Seconda guerra mondiale, governeremo fino alla transizione». Machado: «L'ora della libertà»

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Venezuela, morti e feriti. Usa: Maduro incriminato a New York per droga, armi e terrorismo; «Pronti a parlare del petrolio»: Maduro offre business a Trump; Maduro riapre il dialogo con Trump su narcos, petrolio e migrazione; «Ho gli stessi anni della dittatura, a Caracas c’è paura ma stiamo assistendo a qualcosa di storico».

Trump: "Maduro? Gli ho detto di arrendersi. Ha rifiutato. Ora governeremo fino alla transizione" - Lago in Florida, il presidente Donald Trump ha rivelato i dettagli ... iltempo.it