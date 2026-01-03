Trump | Maduro e sua moglie verranno incriminati per narcoterrorismo contro gli USA – Il video

Il 3 gennaio 2026, Trump ha annunciato che Maduro e sua moglie saranno incriminati per narcoterrorismo contro gli Stati Uniti. L’evento si è svolto a Mar-a-Lago, evidenziando un’azione legale di grande rilevanza. Questa notizia si inserisce in un contesto di tensioni internazionali e di intensi sviluppi diplomatici, suscitando attenzione sia a livello nazionale che globale.

(Agenzia Vista) Mar-a-Lago, 03 gennaio 2026 "Nessuna nazione al mondo potrebbe ottenere quello che ha ottenuto l’America ieri in un così breve periodo di tempo. Tutte le capacità militari del Venezuela sono state rese impotenti quando il nostro esercito è riuscito a catturare Maduro nel cuore della notte. Era tutto buio, oscuro. Lo abbiamo catturato con sua moglie Cilia Flores e affronteranno la potenza della giustizia degli Stati Uniti. Saranno a New York e verranno incriminati per narcoterrorismo contro gli Stati Uniti e contro i loro cittadini”. Così il Presidente Donald Trump dalla sua conferenza stampa a Mar-a-Lago. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Trump: Maduro e sua moglie verranno incriminati per narcoterrorismo contro gli USA Leggi anche: Venezuela, attacco USA a Caracas, Pam Bondi: “Maduro e sua moglie saranno incriminati a New York”, news in diretta Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Venezuela, morti e feriti. Usa: Maduro incriminato a New York per droga, armi e terrorismo; Esplosioni e aerei: l'attacco Usa a Caracas. «Catturati Maduro e la moglie»; Venezuela, raid aerei a Caracas. Trump: Attacco su larga scala, catturati Maduro e sua moglie; Venezuela, Maduro apre agli Usa: “Pronto a discutere con Trump su lotta alla droga e petrolio”. Trump: Maduro e sua moglie verranno incriminati per narcoterrorismo contro gli USA - "Nessuna nazione al mondo potrebbe ottenere quello che ha ottenuto l’America ieri in un così breve periodo di tempo. ilgiornale.it

