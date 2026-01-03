trump interviene sulle proteste in iran e ha un obiettivo

L’intervento di Donald Trump sulle proteste in Iran evidenzia la posizione statunitense nei confronti delle azioni di repressione del governo iraniano. In un messaggio pubblico, Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti sono pronti ad intervenire se il regime utilizza violenza contro manifestanti pacifici. Questa dichiarazione sottolinea la volontà di Washington di monitorare attentamente la situazione e di assumere una posizione di supporto nei confronti dei civili coinvolti.

"Se l'Iran spara e uccide con violenza manifestanti pacifici, come è sua abitudine, gli Stati Uniti d'America arriveranno in loro soccorso. Siamo armati e pronti a partire".

