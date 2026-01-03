Trump | Il dittatore Maduro è andato l’occidente è più sicuro Gestiremo il paese fino a una transizione giusta

Il recente annuncio sulla gestione temporanea del Venezuela da parte degli Stati Uniti segna un passo importante nella crisi politica del paese. Dopo la fine del regime di Nicolás Maduro, l’obiettivo è garantire una transizione stabile e giusta. La situazione rimane complessa e in evoluzione, richiedendo attenzione e impegno internazionale per favorire un percorso di stabilità e riforme nel rispetto delle istituzioni venezuelane.

Il dossier Venezuela non finisce con la cattura del presidente-dittatore Nicolas Maduro. "Gli Usa gestiranno il Paese, finché ci sarà una transizione giusta e appropriata. Vogliamo pace libertà e giustizia per il grande popolo venezuelano". Inizia così la conferenza stampa di Donald Trump da Mar-a-Lago che fa il bilancio dell'attacco Usa – nome in codice "Martello di Mezzanotte" – a Caracas. "Non vogliamo essere coinvolti nelle elezioni. Né ritrovarci nella stessa situazione degli ultimi 20 anni", ha detto. "Non possiamo prenderci rischi. Lasciare il Paese in mano a chi non vuole bene al popolo venezuelano".

